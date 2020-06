Lecture de : ANTIMANUEL DE PHILOSOPHIE de Michel ONFRAY

Une fois n’est pas coutume, je ne présente pas un roman mais un « manuel »… Antimanuel annonce d’emblée l’auteur. Parce qu’il a choisi « ses philosophes », ceux qui en général ne sont pas étudiés, ou s’ils le sont, ne le sont pas pour les textes retranscrits ici.

Michel Onfray aborde la philosophie de manière abrupte : quelques titres de « paragraphes » pour se mettre directement dans l’ambiance ? « Faut-il commencer l’année en brûlant votre professeur de philosophie ? » ou « Pourquoi ne pas vous masturber dans la cour du lycée » ou encore, « Pourriez-vous vous passer de votre téléphone portable » en passant par « Quelle part de votre raison disparaît dans une soirée bien arrosée ? »ou encore « marcher, une philosophie « …



Derrière le côté « accrocheur » voire « provocateur », c’est une approche « moderne » de cette matière (la philo) que l’on découvre. Un professeur passionné qui sort des (trop) habituels cours soporifiques dont chaque lycéen garde plus ou moins le souvenir pour aborder cette matière d’une manière différente et somme toute efficace. En gros, comme le dit Aude Lancelin dans son article du Nouvel Obs « Comment enseigner Platon à un boutonneux en Nike gavé de « Loft Story » ?

Certains ont parlé de caricature, d’autres de démagogie, pour ma part, je prends l’ouvrage pour ce qu’il est, un cours dispensé à une terminale dite « technologique », à raison de 2 heures par semaine, un cours indéniablement agréable à suivre !

Pas seulement à l’usage des futurs bacheliers d’ailleurs, mais de tous ceux qui ont envie de jeter sur la philo un autre regard. Un choix de textes illustre chaque section, proposant à chacun s’il le souhaite d’approfondir le sujet et de porter plus loin la démarche. Une manière agréable de se remettre un peu à la philo, avec le sourire et « sans se prendre la tête » !